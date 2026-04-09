「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）骨折により５カ月半の休養明けとなるファンタジーＳの覇者フェスティバルヒルが８日、栗東ＣＷで坂井を背に軽快な動きを披露した。余力たっぷりに駆け、６Ｆ８５秒７−３７秒７−１１秒５をマーク。四位師は「前走後はアクシデントもありましたが、（ノーザンファーム）しがらきでケアしてもらい、トレセンに来てからも順調に来ています。骨折箇所も完治していますし、追い切りの動きも良か