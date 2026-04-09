女優でモデルの本田翼（33）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。米の革製品ブランド「COACH（コーチ）」のバッグなどをコーディネートしたオフショットを投稿した。「コーチを象徴するアイコンキャラクターとして親しまれる“Rexy（レキシー）”の10歳を記念してポッアップが開催」と報告し、恐竜のスタンプを使用。白いインナーに、透け感のある黒のワンピース姿に、肩から黒いバッグをかけたショットをアップ。「限定商