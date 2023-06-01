大差がついた。タイで開催中のU-20女子アジアカップのグループステージB組・最終節で“南北対決”が実現。共に連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている北朝鮮と韓国が、現地４月８日に相まみえた。37分にカン・リュミのゴールで均衡を破った北朝鮮は、45分、その１分後にパク・オクイの連続得点で、前半を３点リードで終える。迎えた後半、48分にパク・イルシム、51分にホ・キョンがネットを揺らし、５−０の完勝を収