【週刊少年マガジン19号】 4月8日 発売 価格：400円 伊織もえさん 講談社は4月8日発売の「週刊少年マガジン」19号にて、晴こころさんとマンガ「カナン様はあくまでチョロい」のコラボ企画を実施した。 本コラボは、「ミスマガジン2025」の晴こころさんが、カナン様のコスプレグラビアに挑戦するというもの。19号では、直筆サイン入りチェキとQUOカードのプレゼント企画