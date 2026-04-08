Image: Shutterstock よくない求人ってあるのね。ソフトウェアエンジニアのみなさんには朗報かもしれません。ある採用分析企業の最新調査によると、｢AIによる雇用大崩壊｣はまだ現実のものとはなっていないようです。｢AI失業｣の悪夢は、まだ来ていない？Business Insiderが報じたTrueUpのデータによると、ソフトウェアエンジニアの求人数は年初から30%増加しているのだとか。これは、AIが人間