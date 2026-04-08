今日8日(水)は、朝は各地で冷え込みが強まりましたが、日中は日差しとともに気温が上がって春の暖かさになりました。明日9日(木)以降も気温は平年並みか高く、11日(土)は東京都心で27℃と今年初めての夏日(最高気温が25℃以上)になる予想です。日ごとの温度差が大きいため、体調管理にお気を付けください。今日は全国的に春の陽気昨日7日(火)は一時的に寒気が流れ込んで、今朝(8日)は各地で冷え込みが強まりました。ただ、日中は日