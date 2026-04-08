今日8日(水)は、朝は各地で冷え込みが強まりましたが、日中は日差しとともに気温が上がって春の暖かさになりました。明日9日(木)以降も気温は平年並みか高く、11日(土)は東京都心で27℃と今年初めての夏日(最高気温が25℃以上)になる予想です。日ごとの温度差が大きいため、体調管理にお気を付けください。

今日は全国的に春の陽気

昨日7日(火)は一時的に寒気が流れ込んで、今朝(8日)は各地で冷え込みが強まりました。ただ、日中は日差しとともに気温が上がって春の暖かさになり、朝と昼との寒暖差が大きくなりました。最高気温は、東京都心で19.2℃、大阪市で18.8℃、新潟市で14.1℃などと平年並みの所が多く、各地で春の暖かさでした。





今夜8日(水)も各地で晴れる所が多くなりそうです。ただ、日が沈むと昨日7日(火)の夜ほどではありませんが寒くなります。夜桜見物などをされる際は、上着などでうまく調節してください。

11日(土)は東京都心で27℃予想 急な暑さに注意

この先も、最高気温は平年並みか高い日が続く予想です。



明日9日(木)から明後日10日(金)は雨の降る所が多くなりますが、南から暖かい空気が流れ込むため、日中も気温は上がる見込みです。11日(土)は日差しが届いて気温はさらに上がり、東京都心は27℃と今年初めての夏日になるでしょう。身体が暑さに慣れていないため、熱中症に注意が必要です。朝の最低気温も今朝(8日)ほど冷え込む日はなさそうです。



日ごとの気温差が大きい日が続いています。体調を崩さないように、服装でうまく調節しながらお過ごしください。