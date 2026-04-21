今年9月4日に開園25周年を迎える千葉・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）は5月25日より、新たなスペシャルグッズを発売する。【画像】東京ディズニーシー、5月25日発売のグッズ（一覧）8つのテーマポートの魅力が詰まったスペシャルグッズが登場する。ポストカードやピンバッジは、東京ディズニーシーの象徴であるディズニーシー・アクアスフィアをはじめとした、各エリアの象徴的なモチーフなどが描かれており、東京ディズニ