東京ディズニーシーのアトラクション「アクアトピア」が2026年9月14日（月）をもってクローズすることが発表されました。東京ディズニーシーのポートディスカバリーに位置し、予測不能な動きで親しまれてきたこのアトラクションが、2026年夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」の最終日とともにその歴史に幕を閉じます。最終日までの期間、毎年恒例となっている夏季限定の「“びしょ濡れ”バージョ