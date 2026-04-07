アルビレックス新潟が保有するアルビレックス新潟シンガポールは7日、2026-27シーズンから「FCジュロン」にクラブ名を変更することに決まったと発表した。「アルビレックス新潟」の呼称がクラブ名から消え、ホームタウンの「ジュロン地区」に根ざしての再出発となる。新潟シンガポールは2004年に創設され、シンガポール・プレミアリーグに参戦している日系クラブ。新潟の若手選手が武者修行先として所属するだけでなく、MF木暮
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