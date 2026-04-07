マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群＝SFTS」の患者が、2026年初めて県内で確認され、県が注意を呼び掛けています。マダニが媒介する感染症「重症熱性血小板減少症候群＝SFTS」は、発熱や嘔吐、下痢などを引き起こし、最悪の場合は死に至ります。2026年初めての感染が確認されたのは、阿南保健所管内に住む80代の女性です。県によりますと、この女性は4月1日に吐き気を覚え、3日に医療機関を受診。6日に保健製薬環境