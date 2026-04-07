6日からTOKYO MXほかにて放送スタートした新作テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（毎週月曜後11：00）に、著名人5人のオピニオンコメントが公開された。【写真】すてきな笑顔！コメントを寄せた上橋菜穂子、山本美月ら『守り人』シリーズ、『獣の奏者』など数々のファンタジー作品で人気を誇る作家で川村学園女子大学名誉教授の上橋菜穂子氏は「原作の、緻密で、豊かで、深みのある、あの世界が、アニメならではの透明