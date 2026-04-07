『とんがり帽子のアトリエ』山本美月ら著名人5人のオピニオンコメント公開 ファンタジー小説界の巨匠も絶賛
6日からTOKYO MXほかにて放送スタートした新作テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（毎週月曜 後11：00）に、著名人5人のオピニオンコメントが公開された。
【写真】すてきな笑顔！コメントを寄せた上橋菜穂子、山本美月ら
『守り人』シリーズ、『獣の奏者』など数々のファンタジー作品で人気を誇る作家で川村学園女子大学名誉教授の上橋菜穂子氏は「原作の、緻密で、豊かで、深みのある、あの世界が、アニメならではの透明感のある光の効果的な使い方で見事に表現されていて、久しぶりに夢中になって見入ってしまいました」と絶賛。
また、フリーアナウンサー・俳優の宇垣美里からは「美麗な世界にうっとりとため息が止まらない」と映像への称賛とともに、登場人物たちから「目が離せない』と熱いコメントが贈られ、原作のファンであり、「アニメをずっとずっと楽しみに待っていた」という俳優の山本美月からは、「ココたちが傷付かずに幸せでいてくれることを一番に願ってしまいます」と主人公のココたちを見守るような想いのこもったコメントが寄せられた。
原作を読んだ際も衝撃を受けたと語るアナウンサーの吉田尚記は、「絵が、アニメでもクオリティを保ったまま！再衝撃！」と業界屈指のアニメ好きならではの魂の叫びが到着。そして、劇場アニメ「ベルサイユのばら」を手掛けたアニメ監督の吉村愛氏からは、子供の頃の魔法への憧れの気持ちが蘇る『魔法のようなアニメーション』と賛辞が贈られた。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
■コメント全文
▼上橋菜穂子（作家・川村学園女子大学名誉教授）
「とんがり帽子のアトリエ」のアニメ、とてもとても美しいです。原作を愛し、心をこめて作っていることが伝わってくるアニメです。原作の、緻密で、豊かで、深みのある、あの世界が、アニメならではの透明感のある光の効果的な使い方で見事に表現されていて、久しぶりに夢中になって見入ってしまいました。そして、見終えたとき、ふと、あることに気づいて、どきっとしました。紙の上に単色で描かれていたはずなのに、原作を読んでいたときも、私は、いまアニメで見た、あの色と光、そして、 あの生き生きとした動きを感じていた、と。アニメを見ることで、私は、あらためて、白浜鴎さんの表現力の凄さを思い知りました。同時に、このアニメを作り上げた方々の凄さも。
▼宇垣美里（フリーアナウンサー・俳優）
ただ魔法に憧れただけなのに。その先にたどる運命を知りながら見る恋するように目を輝かせ一心不乱に筆を走らせる少女の姿に、ただただ胸が締め付けられる。それもこれも全部魔法が美しすぎるせいだ。美麗な世界にうっとりとため息が止まらない。過酷な運命に抗い前に進み続ける健気なココから、個性的な姉妹弟子から、謎めいた微笑の奥に強い思いを感じさせる先生から、目が離せない。
▼山本美月（俳優）
「とんがり帽子のアトリエ」のアニメをずっとずっと楽しみに待っていた1人です！期待を裏切らない素晴らしい作品でした。原作の美しい世界が忠実に表現されていて、魔法を描く音や音楽も相まって、自分で読んでいたときの感覚とはまた違った没入感でした。やっぱり魔法って素敵だな、使えたときってこんなにうれしいんだと、ココの心と繋がっているような感覚になれました。私も小さい頃、何度も地面に魔法陣を描いて練習したり、傘を持って高いところから飛んでみたりしていたので、ココたちがとっても羨ましいです。初めて1巻を読んだ時からときが経ち、今では母親目線でも観ることができて、ココ達が傷付かずに幸せでいてくれる事を一番に願ってしまいます。これから最終話まで、ずっと応援しています。
▼吉田尚記（アナウンサー）
マンガ大賞にノミネートされたときに拝読し、海外小説の胸揺さぶる挿絵の様な絵で全てのコマが埋め尽くされていることに衝撃を受けたのですが、その絵が、アニメでもクオリティを保ったまま！再衝撃！もちろん、アニメだとそれが、動く!!魔法こそ、動画で表現されるべき、ですよね!!そしてこれ、空前の「文房具アニメ」だとも思うのです。筆記用具がこんなに魅力的だなんて!!
▼吉村愛（アニメ監督）
子供の頃、掃除の時間に箒にまたがり空を飛ぼうとした。あの時の気持ちが蘇る。『空を飛ぶってこんな感じなんだ』懸命に魔法と向き合うココちゃんの目線を通じて、私は空を飛んだ。そんな魔法のようなアニメーションです。
【写真】すてきな笑顔！コメントを寄せた上橋菜穂子、山本美月ら
『守り人』シリーズ、『獣の奏者』など数々のファンタジー作品で人気を誇る作家で川村学園女子大学名誉教授の上橋菜穂子氏は「原作の、緻密で、豊かで、深みのある、あの世界が、アニメならではの透明感のある光の効果的な使い方で見事に表現されていて、久しぶりに夢中になって見入ってしまいました」と絶賛。
原作を読んだ際も衝撃を受けたと語るアナウンサーの吉田尚記は、「絵が、アニメでもクオリティを保ったまま！再衝撃！」と業界屈指のアニメ好きならではの魂の叫びが到着。そして、劇場アニメ「ベルサイユのばら」を手掛けたアニメ監督の吉村愛氏からは、子供の頃の魔法への憧れの気持ちが蘇る『魔法のようなアニメーション』と賛辞が贈られた。
本作は、白浜鴎氏が手掛ける、『モーニング・ツー』（講談社）にて連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第15巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は750万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、20年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。
アニメーション制作は、テレビアニメ『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』、テレビアニメ『サマータイムレンダ』など数々の人気作品を手掛けるBUG FILMSが担当する。
■コメント全文
▼上橋菜穂子（作家・川村学園女子大学名誉教授）
「とんがり帽子のアトリエ」のアニメ、とてもとても美しいです。原作を愛し、心をこめて作っていることが伝わってくるアニメです。原作の、緻密で、豊かで、深みのある、あの世界が、アニメならではの透明感のある光の効果的な使い方で見事に表現されていて、久しぶりに夢中になって見入ってしまいました。そして、見終えたとき、ふと、あることに気づいて、どきっとしました。紙の上に単色で描かれていたはずなのに、原作を読んでいたときも、私は、いまアニメで見た、あの色と光、そして、 あの生き生きとした動きを感じていた、と。アニメを見ることで、私は、あらためて、白浜鴎さんの表現力の凄さを思い知りました。同時に、このアニメを作り上げた方々の凄さも。
▼宇垣美里（フリーアナウンサー・俳優）
ただ魔法に憧れただけなのに。その先にたどる運命を知りながら見る恋するように目を輝かせ一心不乱に筆を走らせる少女の姿に、ただただ胸が締め付けられる。それもこれも全部魔法が美しすぎるせいだ。美麗な世界にうっとりとため息が止まらない。過酷な運命に抗い前に進み続ける健気なココから、個性的な姉妹弟子から、謎めいた微笑の奥に強い思いを感じさせる先生から、目が離せない。
▼山本美月（俳優）
「とんがり帽子のアトリエ」のアニメをずっとずっと楽しみに待っていた1人です！期待を裏切らない素晴らしい作品でした。原作の美しい世界が忠実に表現されていて、魔法を描く音や音楽も相まって、自分で読んでいたときの感覚とはまた違った没入感でした。やっぱり魔法って素敵だな、使えたときってこんなにうれしいんだと、ココの心と繋がっているような感覚になれました。私も小さい頃、何度も地面に魔法陣を描いて練習したり、傘を持って高いところから飛んでみたりしていたので、ココたちがとっても羨ましいです。初めて1巻を読んだ時からときが経ち、今では母親目線でも観ることができて、ココ達が傷付かずに幸せでいてくれる事を一番に願ってしまいます。これから最終話まで、ずっと応援しています。
▼吉田尚記（アナウンサー）
マンガ大賞にノミネートされたときに拝読し、海外小説の胸揺さぶる挿絵の様な絵で全てのコマが埋め尽くされていることに衝撃を受けたのですが、その絵が、アニメでもクオリティを保ったまま！再衝撃！もちろん、アニメだとそれが、動く!!魔法こそ、動画で表現されるべき、ですよね!!そしてこれ、空前の「文房具アニメ」だとも思うのです。筆記用具がこんなに魅力的だなんて!!
▼吉村愛（アニメ監督）
子供の頃、掃除の時間に箒にまたがり空を飛ぼうとした。あの時の気持ちが蘇る。『空を飛ぶってこんな感じなんだ』懸命に魔法と向き合うココちゃんの目線を通じて、私は空を飛んだ。そんな魔法のようなアニメーションです。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優