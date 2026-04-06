ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」と「スイーツパラダイス」のコラボカフェ「つばきっさ」が、5月に全国各地で開催されることが発表された。メンバーがプロデュースしたコラボメニューや、撮り下ろし写真を使用したグッズなども販売される予定。詳細は後日、改めて発表される。日程は以下の通り。【東京】COLLABOPARADISE新宿マルイアネックス店（5月1〜31日）【愛知】COLLABOPARADIS