プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。長期滞在しているカナダでの意外な発見を報告した。先月29日、「ご縁あって、3ヶ月ほどカナダです」とづづり、カナダに子供たちとともに長期滞在することになったことを明かしていた。そんな中、「このマーク、可愛い」とつづり、人気ファストフード店のマークの写真を投稿。よく見ると、「M」の間に国旗のカエデのマークが。「写真撮ってた