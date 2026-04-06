俳優のパク・ヘスとイ・ヒジュンが出演する韓国ドラマ『かかし』が、20日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占配信されることが決定した（毎週月・火曜 後11：00〜）。【場面ショット】パク・ヘスとイ・ヒジュンの犯罪捜査サスペンス…『かかし』同作は、過去の因縁から互いに激しく嫌悪し合う刑事と検事が、ある連続殺人事件を機に共闘を余儀なくされるサスペンス・ミステリードラマ。連続殺人事件の犯人を追