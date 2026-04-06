今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スンスン指人形を作ってみた【羊毛フェルト】』というむしイモさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）羊毛フェルトで作りました投稿者のむしイモさんが、青いパペット・スンスンの指人形を羊毛フェルトで作ります。ノートには様々なスンスンの表情が描かれていますね。最初に作るのは指を入れる部分。ふわふわの羊毛、厚みが均一になるように足したり折り畳んだ