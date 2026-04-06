「パペットスンスン」の指人形を羊毛フェルトで高再現！　植毛で生まれたフワフワ感に「これもうアデランス」「かわいい」と称賛の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スンスン指人形を作ってみた【羊毛フェルト】』というむしイモさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

羊毛フェルトで作りました

投稿者のむしイモさんが、青いパペット・スンスンの指人形を羊毛フェルトで作ります。ノートには様々なスンスンの表情が描かれていますね。

最初に作るのは指を入れる部分。ふわふわの羊毛、厚みが均一になるように足したり折り畳んだりして、形を整えながら刺してフェルトにしていきます。

できたフェルトを指に巻き、ニードルで刺し止めて丸い筒状にしました。

次は頭部分。頭は薄く平らに形作り、下あごは頭より少し小さめに作りました。

先に下あごを胴体へ付けて、その上に頭を刺して「素スンスン」のできあがり。次は植毛です。

作業中に形が変わらないように、胴体には丸めたフェルトシートを詰めておきます。

後で形を整えるため長めにカットした羊毛をしっかり刺していくむしイモさん。頭は曲面が多いので、角度を変えながら細かく植毛するとのこと。

コツコツと先の長そうな作業へ、「根気のいる工程だぁ」「これもうアデランスだろ・・・（震）」「これは大変だ」と敬意と震え混じりのコメントが寄せられました。

頭部分の植毛が終わったところで毛流れを整え、余分な毛をカットします。

下あごの植毛が終わったら口の中に黒い羊毛を刺していき、丸い鼻をつけます。ここで一気にスンスンの姿が見えてきました。

スンスンの表情を意識しながら毛をカット。印象がグッと変わります。

続いて胴体部分にも植毛。詰め物をしながらの植毛は、そのままだと詰め物に羊毛が食い込んで取り出せなくなってしまうのだとか。そのため数ヶ所植毛するごとに取り出してくっつかないようにする必要があるそうです。

引っ張り過ぎると抜けてしまうという羊毛を、丁寧にほぐしてカット。もっふもふです。

毛をカットしたら、白い羊毛を丸めて作った目玉を取り付け。

腕は指を1本1本形作りました。

こうしてスンスンの指人形が完成！ 本当にそっくりで可愛い仕上がりです。

と、ここで背景が変わり指人形スンスンによる人形劇がスタート。

歩いていたスンスンが何か嬉しそうな反応を見せています。

なんと前からノンノンがやって来ました！

楽しそうに会話する2人。やはりスンスンはノンノンと一緒にいるのがいいですね。

本物と見紛うようなクオリティで完成したパペットスンスンの指人形。「すごい」「かわいい」の声を集めた作品の詳しい制作過程を見たくなったという方は、ぜひ動画をご視聴ください。羊毛がみるみるスンスンになっていく様子とその作業量は必見です。

また、むしイモさんの他の作品はリスト「作ったもの」にまとめられています。よろしければこちらもどうぞご覧ください。

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