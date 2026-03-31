大分市佐賀関の大規模火災を受けて総務省消防庁は、住宅密集地の空き家の実態把握など火災予防のガイドラインを策定しました。 【写真を見る】住宅密集地の空き家の実態把握へ消防庁が火災予防ガイドラインを策定 去年11月に大分市佐賀関で起きた大規模な火災では、1人が亡くなり、住宅など196棟が焼損しました。 これを受け、総務省消防庁と国土交通省の検討会は3月27日に公表した報告書の中で、今回の火災では「管理が不十