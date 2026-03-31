俳優のドウェイン・ジョンソンは、実写版「モアナと伝説の海」で過酷な撮影を強いられていたようだ。2016年のアニメ版と24年の続編で声を担当していたマウイ役を実写版で自ら演じているドウェインだが、その役作りには「2時間半」を要しただけでなく、水を吸うことでウィッグが3キロ以上も重くなるため、撮影はひと筋縄ではいかなかったようだ。 【写真】見るからに重たそうな「モアナと伝説の海」のウィッグロック様でもつら