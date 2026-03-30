スペインで育ち、2019年にイングランドのマンチェスター・シティに加入したロドリ。序盤こそ立ち位置ではフェルナンジーニョの後ろであったが、時間が経つにつれて存在感を示し、2024年度にはバロンドールを受賞している。そんなロドリは先日スペインメディアのインタビューを受けており、古巣であるアトレティコ・マドリードのライバルであるレアル・マドリードへの移籍の可能性を否定しない発言が話題となった。アトレティコに在