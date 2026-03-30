2月にアメリカで開かれた食品の商談会に参加した県内の事業者が木村知事に成果を報告しました。 県庁を訪れたのは合志市の「オオヤブデイリーファーム」人吉市の「球磨川アーティザンズ」、相良村の「川上製茶」です。商談会に出品した食品を知事に試食してもらいながら、手ごたえを報告しました。 商談会はKKTのグループ会社KKTエンタープライズが国の補助を得て開催。食品バイヤーや