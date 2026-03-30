3月21日にそれぞれのXで、31日での所属事務所の退所を明らかにしていた双子の大食いYouTuber「はらぺこツインズ」（小野かこ・あこ）。そんななか、姉のかこが「体調不良」に見舞われ、ファンから心配が寄せられている。「かこさんは3月29日、Xに《何するにも疲れる》《立ちくらみが酷いのなんのって》《咳喘息との戦い》と連投しました。2025年10月にも、あこさんは体調を崩し、その後ほどなくして、かこさんも体調不良となっ