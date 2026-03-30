3月21日にそれぞれのXで、31日での所属事務所の退所を明らかにしていた双子の大食いYouTuber「はらぺこツインズ」（小野かこ・あこ）。そんななか、姉のかこが「体調不良」に見舞われ、ファンから心配が寄せられている。

「かこさんは3月29日、Xに《何するにも疲れる》《立ちくらみが酷いのなんのって》《咳喘息との戦い》と連投しました。

2025年10月にも、あこさんは体調を崩し、その後ほどなくして、かこさんも体調不良となっています。どのような症状なのか、大食いに原因があるのかなどは明らかにされていませんが、あこさんは『即時入院』となりましたから、軽症ではなかったと推測されます。

そして10月24日、Instagramで《この度、はらぺこツインズは当面の間、活動を休止させていただくこととなりました》と発表され、さらに心配される事態になりましたが、11月12日、あこさんがyoutubeで、体調の原因をストレス性胃腸炎と椎間板ヘルニアだったと公表しています」（芸能担当記者）

その後、12月6日にはInstagramで、かこが《私たちはうつ病を長年患っております》と10年以上闘病していることを明かし、《朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです。人目も気になるし毎日不安に襲われます》とつづっている。2人は通院して、投薬とカウンセリング治療で回復を目指しているとしていた。

「はらぺこツインズは、登録者数56万人超えの人気大食い双子YouTuberで、『2人で20kgを食べる大食い双子』をキャッチコピーに活動してきました。2017年の『元祖!大食い王決定戦』（テレビ東京系）での優勝をきっかけにYouTubeを始め、『デカ盛りハンター』（同）や『世界くらべてみたら』（TBS系）などの地上波テレビ番組でもよく見かける存在です。大食いの実力だけでなく、親しみやすいキャラや、おいしそうに最後まで食べる姿が人気を集めており、最近もコストコの生海老を2人で50尾ほど爆食する動画を配信し、大食いとともに海老の剥き方や食べ方がきれいだと、ファンから称賛されていました。2人は以前にも体調不良で活動休止となっているため、多くの心配の声が寄せられているようです」（同前）

たび重なる不調に、今回の投稿にもX上では

《大丈夫ですか?無理なさらぬよう気をつけてね》

《無理せずゆっくり休んで》

など気遣う言葉が寄せられている。

ファンの心配は募るばかりだ。