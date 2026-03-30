OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る日本の未来構想」において、構想日本の加藤代表が、高市総理の訪米を契機とした日本の安全保障姿勢や、国民の戦争観について語った。 【写真を見る】「戦争が廊下の奥に立つてゐた」薄れる戦争のリアリティ…トランプ氏との会談から見えた“自分事”の欠落 戦争は「対岸の火事」ではない 高市総理がアメリカでトランプ氏と会談したことについて、加藤氏は「自衛官の派遣要求などはなく、無難に終