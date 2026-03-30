ファミリーマートの公式「X」アカウントが、昭和と令和の“ポテトチップスの袋の開け方”を投稿し、SNS上で話題になっています。【画像】どっち派？ファミマが投稿した《令和派》《昭和派》のポテチの開け方（写真＆イラストで見る）昭和派？令和派？どっちで開ける？公式アカウントは、「上：昭和、と言われたポテチの開け方下：令和はこっち、と言われたポテチの開け方そうなの！？どっち派？」とコメント。「やったこ