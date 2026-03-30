ファミリーマートの公式「X」アカウントが、昭和と令和の“ポテトチップスの袋の開け方”を投稿し、SNS上で話題になっています。

【画像】どっち派？ ファミマが投稿した《令和派》《昭和派》のポテチの開け方（写真＆イラストで見る）

昭和派？令和派？どっちで開ける？

公式アカウントは、「上：昭和、と言われたポテチの開け方 下：令和はこっち、と言われたポテチの開け方 そうなの！？どっち派？」とコメント。「やったことない開け方にも挑戦してね！」と、「昭和パーティー開け」と「令和ボウル開け」と題された、ポテトチップスの袋の開け方を画像で紹介しました。

【昭和パーティー開け】

（1）袋の後ろをつまむ

（2）後ろから開けていく

（3）上下もすべて開けば完成！

【令和ボウル開け】

（1）袋を逆さにし、角を内側に折る

（2）上部を開く

（3）底を内側に押し上げ、食べやすい高さに調整！

X上では、「便利だから令和開けしていた昭和生まれ」「実家でワイワイやるときは昭和の開け方、1人で食べるときは半分ずつ食べるので令和の開け方」「ずーっと令和」「2人までなら令和、3人以上なら昭和の方が食べやすい」「1人では食べきれないので昭和はないなぁ…」などの意見が上がっています。

「昭和や令和は関係なく、そのときの状況に応じて適切なほうを選ぶだけじゃない？」というコメントも見られ、世代ではなく場面によって使い分けられているようです。

また、「令和の開け方、そんなのあったんだ…」「令和の開け方は知らなかった」「令和の開け方初めて見た…有名なんですか？」と、「令和ボウル開け」を今回の投稿で初めて知った人も多いようです。

ほかに、「皿に出す派です…しかも箸で食べる派です…」「どっちでもない派です。普通に開けて、袋を持ったまま食べきる」「1人で一気に食べてしまうから開け方とかどうでもいい派（笑）」という声も寄せられました。

