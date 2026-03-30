猫がキレる直前の4つのサイン 「猫が突然キレた」という経験をした飼い主さんも少なくないでしょう。しかし、実際には突然攻撃してくることはほとんどありません。人間のほうが猫からのサインを見逃している可能性が高いのです。猫がキレる直前に見せる4つのサインを紹介します。 1.しっぽをパタパタと大きく振る 犬はうれしいときにしっぽを振りますが、猫は逆です。しっぽをパタパタと振っているなら、それはイライラ