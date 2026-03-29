3月31日にSAY-LA新体制初となる10作目のシングル「半透明スワロフスキー」のリリースを控え 、小椋妃奈乃がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。その口から語られたのは、きらびやかなアイドルの光の裏側で、静かに、そして確かに誰かの明日を照らしてきた軌跡だった。（推し面取材班）深夜の自室。小さなスマートフォンの画面が、暗がりの中で顔を青白く照らしている。画面の向こう側にいる“顔の見えない誰か”に向