ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、3月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。北海道白糠町の「訳ありオホーツク産お刺身用ホタテ 1kg（250g×4パック）」、茨城県行方市の「令和7年産コシヒカリ 10kg（5kg×2袋）」、佐賀県白石町の「新鮮野菜詰め合わせ 8〜10品目×3回定期便」、山形県寒河江市の「佐藤錦 さくらんぼ」、鹿児島県枕崎市の「ゆず香り炭焼タタキ・戻り鰹刺身