山田涼介のオールナイトニッポンPremium【公式】Xでは、パーソナリティを務める山田涼介の写真を投稿した。 【写真】山田涼介が“泣き”のポーズと大きな花束と共に“最終回”記念ショット ■山田涼介が両手で“泣き”のポーズ冠ラジオ番組が最終回 同番組の公式Xでは、放送前に「最終回は生放送でお届けします」とキラキラとした絵文字を添え、「たくさんのメールお待ちしています！」と呼び