山田涼介のオールナイトニッポンPremium【公式】Xでは、パーソナリティを務める山田涼介の写真を投稿した。

【写真】山田涼介が“泣き”のポーズと大きな花束と共に“最終回”記念ショット

■山田涼介が両手で“泣き”のポーズ 冠ラジオ番組が最終回

同番組の公式Xでは、放送前に「最終回は生放送でお届けします」とキラキラとした絵文字を添え、「たくさんのメールお待ちしています！」と呼びかけ、悲しむような仕草を見せる山田の写真を投稿した。

この日の山田は、淡い色のデニムシャツ姿に、サングラスをカチューシャのように頭につけ、両手で涙をぬぐうような泣きの仕草で登場。

2025年11月8日より期間限定でスタートした山田がパーソナリティを務めるラジオ番組『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が、3月28日に最終回を迎えた。

続く投稿では、「第20回は！だーともからの感動作文！1000の質問は届かず！4月に特番決定！」と記したように、4月に特番の放送が番組内で発表された。最後に、「1度最終回でしたが、また4月にお会いしましょう」と結んだ。

一連の投稿に、「ステキな時間をありがとう」「5か月お疲れさまでした」「4月の特番も楽しみ」「完走おつかれさまでした」「感情が忙しかったけどおめでとう（笑）」「4月楽しみにしてます」などの感想が寄せられていた。

■写真：大きな花束と共に最終回を迎えた山田涼介