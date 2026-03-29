角田裕毅とツーショットを撮った韓国アイドルに世界が驚く自動車レースのF1は、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦の日本グランプリが開催中だ。今季は角田裕毅がレッドブルのリザーブドライバーとなり、ピットなどでレースを見守る姿にも注目が集まっている。さらに韓国アイドルと並んだ写真が、世界の話題をさらった。ピットに現れたのは韓国のアイドルグループ「SHINee」のメンバー、ミンホだ。青いシャツに紺色のジャケッ