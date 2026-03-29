角田裕毅とツーショットを撮った韓国アイドルに世界が驚く

自動車レースのF1は、三重県の鈴鹿サーキットで今季第3戦の日本グランプリが開催中だ。今季は角田裕毅がレッドブルのリザーブドライバーとなり、ピットなどでレースを見守る姿にも注目が集まっている。さらに韓国アイドルと並んだ写真が、世界の話題をさらった。

ピットに現れたのは韓国のアイドルグループ「SHINee」のメンバー、ミンホだ。青いシャツに紺色のジャケット、ジーンズというラフな姿で登場し、チームウェア姿の角田とツーショットを撮影している。この場面をレッドブルの公式Xが「ミンホとユウキ」と題して公開すると、世界のファンから驚きの声が上がった。

「嘘でしょ、私の大好きなもの同士がつながった。これは最高」

「うわあ、ミンホがかっこ良すぎて……ユウキごめん、完全に気を取られた」

「私の推しメンたちが出会ってる」

「うわあ、信じられない」

「え、何」

「ああ……ユウキとミンホだなんて……ありがとう」

「いや、これ正直、自分的にはかなりヤバい展開なんだけど」

「SHINeeのチェ・ミンホ??!?」

「ミンホが日本にいるだと????」

2021年に当時のアルファタウリでF1デビューした角田は、昨季途中に親チームのレッドブルに昇格したもののドライバーズランキング17位に終わり、今季はレギュラーシートを失った。日本GPではレッドブルのピットでレースを見守り、マシン開発の手助けなどをしている。



（THE ANSWER編集部）