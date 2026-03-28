【モデルプレス＝2026/03/28】YouTuberのてんちむ（32）と「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）が2026年3月28日、結婚を報告。それぞれのSNSを通じて発表した。【写真】結婚発表の32歳シンママYouTuber＆イケメン実業家、密着ウエディングフォト◆てんちむ＆三崎優太氏、結婚発表2人は「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで長年の友人だったのですが、20