てんちむ＆元“青汁王子”三崎優太氏、結婚発表「1月1日に運命の赤い稲妻が落ち」直筆署名＆密着ウエディングフォト公開
【モデルプレス＝2026/03/28】YouTuberのてんちむ（32）と「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）が2026年3月28日、結婚を報告。それぞれのSNSを通じて発表した。
【写真】結婚発表の32歳シンママYouTuber＆イケメン実業家、密着ウエディングフォト
2人は「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづった。
また「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います」と記し、直筆署名を公開している。さらに同日、真紅のドレスを身にまとったてんちむと三崎氏が密着しているウエディングフォトのほか、ゴージャスな指輪を披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】結婚発表の32歳シンママYouTuber＆イケメン実業家、密着ウエディングフォト
◆てんちむ＆三崎優太氏、結婚発表
2人は「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」と明かし「決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづった。
また「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います」と記し、直筆署名を公開している。さらに同日、真紅のドレスを身にまとったてんちむと三崎氏が密着しているウエディングフォトのほか、ゴージャスな指輪を披露した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】