本日3月28日（土）、浜田雅功司会、一流芸能人たちが“正解できて当り前”な6つのチェックに挑む『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間半スペシャル〜』が放送される。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICは、芸能人たちが「基本的な事」「当たり前の事」がわかっているかをチェック。今回のスペシャルには、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元プロ野球選手の三浦大輔・中田翔、石原良