『芸能人格付けチェックBASIC』総勢18名が真剣勝負！浜田雅功が大喜びのシーン続出

本日3月28日（土）、浜田雅功司会、一流芸能人たちが“正解できて当り前”な6つのチェックに挑む『芸能人格付けチェックBASIC〜春の3時間半スペシャル〜』が放送される。

お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICは、芸能人たちが「基本的な事」「当たり前の事」がわかっているかをチェック。

今回のスペシャルには、片平なぎさ、高橋一生、中村アン、元プロ野球選手の三浦大輔・中田翔、石原良純、Matt Rose、畑芽育、志田未来、一ノ瀬美空の10人が初参戦。総勢18名の一流芸能人たちが「全問正解して当たり前」のチェックで超真剣勝負を繰り広げる。

今回、チェック2「ロックバンド」には、1980年にデビュー、日本のロックシーンを牽引し続ける「HOUND DOG（ハウンドドッグ）」が登場。伝説のロックバンドの演奏と、小学生ガールズバンドの演奏を聴き分けるチェックだ。

チェック3「ヘアメイク」では、一流のトッププロによるブライダル・ヘアメイクを見極めることになるが、3択のこのチェックで「絶対アカン」として登場するのは、お笑いコンビ・レインボーの池田直人。

コントで見せる「美しすぎる女装」が話題、コスメコンシェルジュやメイクアップアドバイザーなどの資格をもつ吉本の美容番長だ。池田はヘアセットは初挑戦で、2週間自宅で猛特訓したという。

そしてヘアメイクされるのは、3時のヒロイン・かなで、ゆにばーす・はら、爛々・萌々の3人。「絶対アカン」のレインボー池田を選ぶと、2ランクダウンとなる。

さらに、チェック5「映画監督」では、堤幸彦監督が撮った映像と、昨年のM―1王者・たくろうが撮った映像を見比べることに。映像制作の知識はゼロだが、趣味は映画鑑賞で、「（堤監督を）圧倒したい。全員を騙したい」と意気込むたくろうはどんな映像を撮るのか。

最後のチェック6「ミシュランのマグロ」では、正解・不正解・そして「絶対ありえへん」お寿司を用意。不正解なら2ランクダウン、「絶対ありえへん」を選んだら、どんなランクのチームも画面から消えることに。

今回も、芸能人たちは呆然、浜田が大喜びするシーンが続出！ 最後の最後まで目が離せない展開が繰り広げられる。