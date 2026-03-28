TOTO U.S.A社長・室井太郎1996年TOTO入社。アジア、インドなどでの海外営業を経て、2025年4月から執行役員米州住設事業部長兼TOTO U.S.A.社長に就任。長年の海外経験を武器に、北米事業の陣頭指揮を執る逆境の北米でTOTOが躍進中だ。住宅市場の冷え込みをよそに、「ウォシュレット」が新たな生活習慣として普及し始めたのだ。だが、ここに至るまでには異文化の大きな壁に阻まれた苦闘の日々があった。TOTOU.S.A.の社長・室井太郎