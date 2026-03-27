スコットランド代表のDFアンドリュー・ロバートソンが27日、日本代表戦(28日)の前日会見に出席し、リバプールのチームメートであるMF遠藤航とのエピソードを明かした。遠藤は2月11日、プレミアリーグ第26節・サンダーランド戦に先発出場したが、後半24分に左足首を痛めて途中交代。手術のため長期離脱を強いられ、今回のイギリス遠征は招集外となっていた。ロバートソンによると、リバプールでは日本戦の“前哨戦”が繰り広