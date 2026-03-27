【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年、ソロ活動15周年を迎えるTK from 凛として時雨。すでに発表されている12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー「TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-」の開催が決定し、ツアースケジュールが公開された。本ツアーは、日本武道館公演へとつながる重要なツアーとなり、タイトルに掲げられた「生癖 -seiheki-」が示すとおり、TK from 凛として時雨ならではの