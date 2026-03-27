TK from 凛として時雨、日本武道館をファイナルに据えたツアーが決定！

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今年、ソロ活動15周年を迎えるTK from 凛として時雨。すでに発表されている12月27日の日本武道館公演をファイナルに据えた全国ツアー「TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-」の開催が決定し、ツアースケジュールが公開された。

本ツアーは、日本武道館公演へとつながる重要なツアーとなり、タイトルに掲げられた「生癖 -seiheki-」が示すとおり、TK from 凛として時雨ならではの独自の感性と表現が凝縮された内容になる。

さらに、先日には自身初となるアメリカ、カナダ、メキシコの6都市を巡る北米ツアーの開催も発表。サンフランシスコ、ニューヨーク、メキシコ公演はすでにソールドアウトとなっており、大きな反響を受けてメキシコでは追加公演の開催も決定しているなど、海外での注目度の高さが伺える。

国内外で活動の幅を広げ続けるTK from 凛として時雨。15周年イヤーの展開に注目が集まる中、2014年に発表された楽曲「unravel」が”MUSIC AWARDS JAPAN”の「Best Global Hit from Japan」にもエントリーされており、国内外での評価の高まりを裏付けている。15周年という節目の年に展開されるTKの活動に、ますます大きな期待が寄せられている。

●ライブ情報

TK from 凛として時雨 TOUR 2026 生癖 -seiheki-

11月7日 (土) 北海道・小樽 GOLDSTONE

11月12日 (木) 東京・恵比寿 LIQUIDROOM

11月20日 (金) 宮城・仙台 darwin

11月27日 (金) 福岡・LOGOS

11月29日 (日) 大阪・なんば Hatch

12月5日 (土) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

12月6日 (日) 広島・CLUB QUATTRO

TK official fan club “kalappo Lab.”先行受付

受付期間： 2026年3月26日(木) 21:00〜4月19日(日)23:59

https://tkofficial.jp/kalappolab

15th Anniversary FINAL

12月27日 (日) 東京・日本武道館

オフィシャル3次先行

受付期間：〜4月5日23:59

https://l-tike.com/tk/

TK from Ling tosite sigure NORTH AMERICA TOUR 2026

5月26日 (火) The Fillmore, San Francisco SOLD OUT

5月29日 (金) The Belasco, Los Angeles

5月31日 (日) Danforth Music Hall, Toronto

6月2日 (火) Irving Plaza, New York SOLD OUT

6月4日 (木) House of Blues Dallas, Dallas

6月6日 (土) Foro Puebla, Mexico City SOLD OUT

6月7日 (日) Foro Puebla, Mexico City <追加公演>

チケット

https://www.ticketmaster.com/tk-from-ling-tosite-sigure-tickets/artist/4183474

関連リンク

TK from 凛として時雨オフィシャルサイト

https://tkofficial.jp