清宮が今季初打席で先制2ラン■ソフトバンク ー 日本ハム（27日・みずほPayPayドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が27日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンクとの開幕戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回に今季1号となる先制2ランを放った。初回、無死一塁だった。日本ハムの元同僚・上沢直之投手が投じた3球目のインコース低めの141キロのフォークを完璧に捉えた。打った瞬間にそれとわかる打球は、清宮らしい美しい