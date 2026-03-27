【一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】 4月25日より順次発売 ※オンライン販売：4月27日11時 発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の全ラインナップを公開した。4月25日より順次発売を予定しており、価格は1回850円。 本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオル