【一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】 4月25日より順次発売 ※オンライン販売：4月27日11時 発売予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の全ラインナップを公開した。4月25日より順次発売を予定しており、価格は1回850円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に注目したくじとなっており、A賞には「ガンダムバルバトス BUSTISAN」の胸像フィギュアのほか、B賞には「三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア」、C賞には「MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア]」、D賞には「HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア]」が用意されているほか、「MSヘッドマグネット

」「アクリルスタンド」「ラバーチャーム」「クリアファイル＆ステッカーセット」などがラインナップしている。

今回「一番くじ」公式サイトにて本製品の全ラインナップを公開しており、各賞を画像で確認することができる。

「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」

【ラインナップ】

「A賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN」

「B賞 三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア」

「C賞 MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア]」

「D賞 HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア]」

「E賞 MSヘッドマグネット」

「F賞 アクリルスタンド」

「G賞 ラバーチャーム」

「H賞 クリアファイル＆ステッカーセット」

「ラストワン賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN [鷲尾直広氏アレンジカラー]」

A賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN B賞 三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア C賞 MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア] D賞 HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア] E賞 MSヘッドマグネット F賞 アクリルスタンド G賞 ラバーチャーム H賞 クリアファイル＆ステッカーセット ラストワン賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN [鷲尾直広氏アレンジカラー]種類：全1種 サイズ：約180mm種類：全1種 サイズ：約180mm種類：全1種 サイズ：約115mm種類：全1種 サイズ：約135mm種類：全3種（選べない） サイズ：約50mm種類：全12種（選べない） サイズ：約70 ～ 90mm種類：全6種（選べる） サイズ：約60mm種類：全10種（選べる） サイズクリアファイル：A4ステッカー：約90mmサイズ：約180mm

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