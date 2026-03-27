「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の全ラインナップ公開！ 4月25日より順次発売ガンダムバルバトスの胸像フィギュアやガンプラなどがラインナップ
【一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】 4月25日より順次発売 ※オンライン販売：4月27日11時 発売予定 価格：1回850円
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に注目したくじとなっており、A賞には「ガンダムバルバトス BUSTISAN」の胸像フィギュアのほか、B賞には「三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア」、C賞には「MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア]」、D賞には「HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア]」が用意されているほか、「MSヘッドマグネット
クリアファイル：A4
ステッカー：約90mm
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の全ラインナップを公開した。4月25日より順次発売を予定しており、価格は1回850円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」に注目したくじとなっており、A賞には「ガンダムバルバトス BUSTISAN」の胸像フィギュアのほか、B賞には「三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア」、C賞には「MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア]」、D賞には「HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア]」が用意されているほか、「MSヘッドマグネット
」「アクリルスタンド」「ラバーチャーム」「クリアファイル＆ステッカーセット」などがラインナップしている。
今回「一番くじ」公式サイトにて本製品の全ラインナップを公開しており、各賞を画像で確認することができる。
「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」
【ラインナップ】A賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN B賞 三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア C賞 MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア] D賞 HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア] E賞 MSヘッドマグネット F賞 アクリルスタンド G賞 ラバーチャーム H賞 クリアファイル＆ステッカーセット ラストワン賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN [鷲尾直広氏アレンジカラー]
「A賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN」種類：全1種 サイズ：約180mm
「B賞 三日月・オーガス＆オルガ・イツカ フィギュア」種類：全1種 サイズ：約180mm
「C賞 MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア]」種類：全1種 サイズ：約115mm
「D賞 HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア]」種類：全1種 サイズ：約135mm
「E賞 MSヘッドマグネット」種類：全3種（選べない） サイズ：約50mm
「F賞 アクリルスタンド」種類：全12種（選べない） サイズ：約70 ～ 90mm
「G賞 ラバーチャーム」種類：全6種（選べる） サイズ：約60mm
「H賞 クリアファイル＆ステッカーセット」種類：全10種（選べる） サイズ
クリアファイル：A4
ステッカー：約90mm
「ラストワン賞 ガンダムバルバトス BUSTISAN [鷲尾直広氏アレンジカラー]」サイズ：約180mm
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 26, 2026
💥全ラインナップ公開💥
＼#一番くじ
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズhttps://t.co/p2QMCIhXJn
4月25日発売予定
ラストワン賞は
ガンダムバルバトス BUSTISAN
[鷲尾直広氏アレンジカラー]
C・D賞には一番くじ限定カラーの
「MGSD」・「HG」#ガンプラ をラインナップ‼️#g_tekketsu pic.twitter.com/JarpbWPK8p
(C)SOTSU・SUNRISE