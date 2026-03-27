いよいよプロ野球が開幕！今年も長いペナントレースが始まります。「球春到来」とよく報じられますが、開幕を迎えたプロ野球選手やスタッフ、そしてそれを伝える実況アナウンサーたちは、どんな思いでこの時期を迎えるのでしょうか。ラジオ一筋35年、村上さんが解説します。【写真を見る】今年のペナントを制し歴史に名を刻むか…プロ野球監督別リーグ優勝回数BEST10ランキングシーズンで大きな節目は4ついよいよ今日、3月27