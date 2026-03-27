つっちさんの漫画「私ってばアルコールアレルギー」（全5話）がインスタグラムで合計約1万4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む20歳になり、初めてワインを飲んだところ、動悸や吐き気に襲われた作者。「自分はお酒に弱いんだ」と思って過ごしていたある日…という内容で、読者からは「絶対に飲んじゃダメ！」「私もアレルギーです」などの声が上がっています。初めての一口で起きた“予想外の