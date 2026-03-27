つっちさんの漫画「私ってばアルコールアレルギー」（全5話）がインスタグラムで合計約1万4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

20歳になり、初めてワインを飲んだところ、動悸や吐き気に襲われた作者。「自分はお酒に弱いんだ」と思って過ごしていたある日…という内容で、読者からは「絶対に飲んじゃダメ！」「私もアレルギーです」などの声が上がっています。

初めての一口で起きた“予想外の異変”

つっちさんは、インスタグラムとブログ「ポンコツ主婦つっちの子育てダイアリー」で漫画を発表しています。また、オリジナルイラストのLINEスタンプを販売中です。つっちさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

つっちさん「アルコールアレルギーについて、少しでも知ってもらいたいと思ったからです！」

Q.子どものときは、アルコール消毒に反応しなかったのですか。

つっちさん「子どものときは、そんなに気にならなかったです」

Q.アレルギー検査はしたのでしょうか。

つっちさん「いえ、していません」

Q.「一口だけ」でも飲みたくなってしまいますか。

つっちさん「あんまり飲みたくならないですけど、『生搾り』とか、おいしそうなワードは気になりますね、ごくまれに一口くらい飲んだりしますけれど、完全に自己責任ですね（笑）」

Q.アルコールアレルギーで不便なことはありますか。

つっちさん「特にはないです。私自身が気を付ければいい話ですし、初めて口にしたときからこのような感じだったので、『好きなのに飲めない』とはなりませんでした。でも採血のたびに看護師さんに対しては、『めんどくさい体質でごめんなさい』と思います」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

つっちさん「意外と『私も！』という人が多かったです。また、お酒に強い人からも、『弱い人はこんな感じになっちゃうのか、と知ることができてよかった』と言ってくれました！ 私の投稿が役に立ってうれしかったです」