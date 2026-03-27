【漫画】「心臓がヤバイ…」初めての飲酒で動悸と吐き気 判明した“体質”に「絶対に飲んじゃダメ！」「私も同じ」【作者取材】
つっちさんの漫画「私ってばアルコールアレルギー」（全5話）がインスタグラムで合計約1万4400以上の「いいね」を集めて話題となっています。
20歳になり、初めてワインを飲んだところ、動悸や吐き気に襲われた作者。「自分はお酒に弱いんだ」と思って過ごしていたある日…という内容で、読者からは「絶対に飲んじゃダメ！」「私もアレルギーです」などの声が上がっています。
初めての一口で起きた“予想外の異変”
つっちさんは、インスタグラムとブログ「ポンコツ主婦つっちの子育てダイアリー」で漫画を発表しています。また、オリジナルイラストのLINEスタンプを販売中です。つっちさんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
つっちさん「アルコールアレルギーについて、少しでも知ってもらいたいと思ったからです！」
Q.子どものときは、アルコール消毒に反応しなかったのですか。
つっちさん「子どものときは、そんなに気にならなかったです」
Q.アレルギー検査はしたのでしょうか。
つっちさん「いえ、していません」
Q.「一口だけ」でも飲みたくなってしまいますか。
つっちさん「あんまり飲みたくならないですけど、『生搾り』とか、おいしそうなワードは気になりますね、ごくまれに一口くらい飲んだりしますけれど、完全に自己責任ですね（笑）」
Q.アルコールアレルギーで不便なことはありますか。
つっちさん「特にはないです。私自身が気を付ければいい話ですし、初めて口にしたときからこのような感じだったので、『好きなのに飲めない』とはなりませんでした。でも採血のたびに看護師さんに対しては、『めんどくさい体質でごめんなさい』と思います」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
つっちさん「意外と『私も！』という人が多かったです。また、お酒に強い人からも、『弱い人はこんな感じになっちゃうのか、と知ることができてよかった』と言ってくれました！ 私の投稿が役に立ってうれしかったです」