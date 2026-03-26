オプテージは、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」において、4月1日に始まる「JAPANローミング」に対応すると発表した。 大規模な災害発生時に、他社回線を経由して音声通話およびSMSの利用が可能になる。mineoの場合、JAPANローミングで利用できるのは音声通話とSMSのみで、データ通信は利用できない。auプラン（Aプラン）、ドコモプラン（Dプラン）、ソフトバンクプラン（Sプラン）が対