ロサンゼルス・ドジャースとユニクロは26日、歴史的なパートナーシップに合意したと発表した。両社はパートナーシップを通じて、ドジャースのチームおよびファン、世界中のユニクロのお客、そしてロサンゼルスの地域社会のために、緊密に連携していく。パートナーシップの締結により、球場内に「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」という名称が掲出される。世界中に熱心な